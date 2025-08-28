菅野智之投手がメジャーデビューを果たしたオリオールズが2025年シーズンの残り1か月を6人制の先発ローテーションで戦うことを明かしました。マンソリーノ監督は「今季の残り試合で、通常の休息(＝中4日)で登板する投手は1人もいないと思う」と語ります。というのも日本時間27日のレッドソックス戦でカイル・ブラディッシュ投手が復帰。トミー・ジョン手術後の初登板でクオリティスタートを達成し、10三振を奪う好投を見せました。