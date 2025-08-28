太平洋戦争で戦死した教師で画家の笠秀雄さん（享年３０歳）の作品が、熊本県菊池市の菊池飛行場ミュージアムで展示されている。戦地でも筆をとり、時間を見つけては出征先の町並みや人々の生活の様子を描き、一部は教え子にも届けた。作品を保管しているおいの昭二さん（７９）は「戦争がなければ先生として働き、絵も続けたはず。日常の尊さを後世に伝えるため、大切に残していきたい」と話している。（石原圭介）昭二さんに