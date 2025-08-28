フレンチファン待望のお店がオープンしました。味はもちろん、雰囲気も素晴らしく、特別な日に訪れたいお店です。【噂の新店】「mærge」白金で人気絶頂だった「ラ クレリエール」の柴田シェフが店を閉めて1年余り。休業期間は国内外を旅して海外のシェフとコラボレーションしたり、自身の目と舌で食材を集めたりと充電もバッチリ！ 世界一のレストランカンパニーになるという夢を叶えるために「mærge（マージ）」が南青