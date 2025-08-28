東京のJR上野駅に向かう新幹線の車内でモバイルバッテリーが発火した事故で、持ち主の男性が「モバイルバッテリーを充電した状態でキャリーケースにしまっていた」と話していることが分かりました。警視庁などによりますと、28日午前8時ごろ、JR上野駅に向かう上越新幹線の車内で「モバイルバッテリーから出火した」と通報がありました。50代の乗客の男性が、自分のキャリーケースから煙が出ているのを見つけ、中身を確認したとこ