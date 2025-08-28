俳優の菜々緒、ピン芸人のヒコロヒーが28日、都内で行われたEVE『女性活躍推進法10年 BeliEVE カンファレンス』に出席した。【全身ショット】お綺麗すぎます…！二の腕あらわなブルーのドレスで登場した菜々緒エスエス製薬の解熱鎮痛薬ブランド「EVE（イブ）」は、女性活躍推進法の成立から10年を迎えるにあたり、今回のカンファレンスを開催。EVEアンバサダー・菜々緒と、9月1日にローンチするメンタリングサービス「BeliEVE