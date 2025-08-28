身近な防災や天気のしくみを親子で楽しく学ぶ「防災お天気体験教室」が、8月10日、八代市でありました。 「ゆめタウン八代」が開催し、八代市の気象予報士・防災士の早田蛍さんが講師で、実験を交えて、雲が出来る仕組みや津波発生のメカニズムなどを学びました。