東急×しずてつ、「藤枝−渋谷・新宿線」に東急バスは2025年8月27日、高速バス「藤枝〜渋谷線」が10月1日（水）からバスタ新宿へ延伸し、毎日2往復に増便すると発表しました。【これ静岡より便利じゃね…？】新生「藤枝−渋谷・新宿線」の概要（画像）同路線はしずてつジャストラインとの共同運行です。東京側の発着地はバスタ新宿と渋谷マークシティ、静岡側は静岡県藤枝市内の「仮宿」バス停と藤枝駅南口のみです。もともと