「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」(大阪府大阪市)は9月4日より、"正気を失う"ほどの恐怖が襲ってくる「ハロウィーン・ホラー・ナイト」と、パーク全体が笑顔と熱狂に包まれる「ハハハ! ハロウィーン・パーティ」を順次開催する。今回は、イベントをより楽しめる期間限定フード&グッズを紹介する。○ポケモンたちのレストランに新メニュー上段左「バケッチャのまんまるチキンベーグルサンドプレート​」&「レッツ