今日28日(木)は、東京都心で11日ぶりに猛暑日から解放され少しホッとしましたが、これは束の間のことです。8月最後の週末30日(土)、31日(日)は関東や東海で40℃予想と、再び災害級の酷暑となるおそれ。猛暑の出口は9月8日以降となりそうです。東京都心は猛暑日から解放猛暑日地点2週間ぶりに100地点以下今日28日(木)は、東京都心で最高気温が33.9℃と、11日ぶりに猛暑日(最高気温35℃以上)から解放されました。全国900地点あまり