ポケットカードは9月1日、ファミリーマートとの提携カード「ファミマTカード(クレジットカード・ポイントカード)」を「ファミマカード」へリニューアルする。「ファミマカード」が新登場ファミマTカードの会員サービス終了に伴い、ファミマカードとして、さらにおトクな特典を備えた新カードへリニューアルする。ファミリーマートでの買い物はもちろん、JCB加盟店での利用においても請求時割引特典が適用されるなど、キャッシュレ