8月28日（木）に放送された『徹子の部屋』には、女性落語家の桂二葉（によう）が出演した。【映像】「女にできるわけない」偏見を跳ね返した女性落語家歩んだ苦難の道のり今、もっともチケットが取れない落語家と言われる桂。2021年には「NHK新人落語大賞」を満場一致の満点で受賞し、50年の歴史で女性初の快挙を成し遂げた。落語との出会いは大学時代。テレビで偶然見かけた笑福亭鶴瓶に「素敵な人」と一目惚れし、彼が落語家だ