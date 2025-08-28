居酒屋「はなの舞」「さかなや道場」を運営するチムニーの2026年3月期第1四半期の業績は売上高63.7億円と前年同期比で、1.3％減少した一方、営業利益は9200万円の65％減、最終益は6300万円の78％減と利益は大幅に減少した。出店・改装費用を計上したほか、人件費や光熱費の上昇が影響したという。「カラオケの鉄人」に問われるのは創業者の手腕…市場は縮小化、多角化で再浮上図れるか■1984年に設立チムニーは1984年、ジャス