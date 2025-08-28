ギャバード米国家情報長官＝7月、ホワイトハウス（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】米紙ワシントン・ポスト電子版は27日、米中央情報局（CIA）がロシア専門家として知られ今月15日の米ロ首脳会談の準備にも当たった女性職員を解雇したと報じた。理由は不明だが、政権への忠誠心が問題視されたとの見方が出ている。同紙は、トランプ大統領やギャバード国家情報長官による「粛清」の犠牲者だと指摘した。女性職員は近く欧州で