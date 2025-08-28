福岡県警察本部28日午前0時50分ごろ、福岡県飯塚市の病院から「搬送されてきた男性を検査した結果、事件の可能性がある」と飯塚署に通報があった。署によると、男性は50代くらいで、骨折とみられるけがや外傷があった。事件の疑いがあるとみて、住宅にいた関係者から話を聞いている。地元消防によると、男性は27日夜、市内の住宅から急病人として搬送され、その後死亡が確認された。