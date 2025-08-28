オンラインで記者会見するラグビー日本代表のジョーンズHC（右）とディアンズ＝28日日本ラグビー協会は28日、パシフィック・ネーションズカップ（PNC）初戦となる1次リーグB組のカナダ戦（30日・ユアテックスタジアム仙台）に臨む日本代表登録メンバーを発表し、主将を務める23歳のロック、ディアンズ（BL東京）やWTB石田（横浜）らが先発に名を連ねた。ハーフ団はSH藤原（東京ベイ）とSO李承信（神戸）が組む。代表キャップの