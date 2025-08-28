レッズ戦で5回2安打1失点、2023年8月以来の白星米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地で行われたレッズ戦に先発登板し5回を2安打1失点。チームも5-1で勝利し、実に約2年ぶりの白星を挙げた。快投の中で、米国の識者が口々につぶやいた“違和感”がある。その正体とは。大谷の白星は、エンゼルス時代の2023年8月9日（同10日）のジャイアンツ戦以来、749日ぶり。この日は初回に2奪三振の好スター