（台北中央社）27日午後9時11分ごろ、北東部・宜蘭県近海を震源とするマグニチュード（M）6.0の地震があり、宜蘭県や台北市の一部で震度4を観測した。中央気象署（気象庁）は同日、今後3日間はM5.0〜5.5の余震が発生する可能性を排除しないとの見方を示した。気象署によれば震源は宜蘭県政府（県庁）の北東22.1キロの地点で、深さは112キロ。台湾本島では最南部の屏東県を除く全ての県市で震度1以上の揺れが観測された。気象署地震