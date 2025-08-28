27日、埼玉・坂戸市で発生した突風の影響で、一夜明けた28日、建物の屋根が飛ばされ、電柱が倒れる被害などが確認されました。建物の屋根が飛ばされ、骨組みがあらわになっています。27日午後6時半ごろ、坂戸市青木で「電柱が倒れています」と119番通報がありました。市や消防などによりますと、養鶏場の屋根が突風で飛ばされ、近くの電柱にぶつかり、電柱5本が倒れたということです。けがをした人はいませんでした。養鶏場の関係