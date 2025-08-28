女優の川口葵（26）が28日、自身のインスタグラムを更新。手料理の写真を投稿し、反響を集めている。川口は「昨日の夜ご飯すき焼き風鍋つくった！」と書き出し、手料理の写真をアップ。すき焼き風鍋や汁物、野菜の副菜などバランスのいい食事を並べていた。「あと味噌をといたらお味噌汁が完成のところで味噌を切らしていた事が発覚しました、、笑そしてきのこの白だしスープになりましたとさ」ともつづっていた。この投