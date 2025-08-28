28日（木）、バンテリンドームでのウエスタン・リーグ、対阪神戦。中日の先発投手は涌井秀章、対する阪神の先発投手は茨木秀俊。中日は4回裏、先制に成功。先頭・鵜飼航丞の三塁打で無死三塁とし、石川昂弥の適時打で1点を挙げた。5回表、涌井はランナーは出したものの後続を断ち無失点でこの回を終えた。6回裏、石川昂弥の安打、佐藤龍世の四球などで一死満塁とし、味谷大誠の遊ゴロの間に三塁ランナーがホームにかえり1