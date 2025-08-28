2025年8月28日、仏国際放送局RFI（ラジオ・フランス・アンテルナショナル）の中国語版サイトは、米国でがん研究資料を無断で自国に持ち帰ろうとした中国人医師が逮捕、起訴されたと報じた。記事は、米テキサス州ヒューストンのMDアンダーソンがんセンターに勤務し、乳がん転移を防ぐワクチンを研究していた35歳の中国人医師が7月9日、米議会が資金提供するがん研究資料を中国に持ち出そうとした疑いでヒューストンの空港で逮捕され