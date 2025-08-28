テクノホライゾンはしっかり。２７日の取引終了後、Ｘ線検査装置の「ＴＩ－Ｘシリーズ」にＡＩ技術を駆使した高速検査機能をオプション搭載して提供を開始すると発表。今後の検査装置の販売拡大を期待した買いが入ったようだ。製造業でのＸ線ＣＴ検査では画像品質を確保するため長時間の撮影プロセスが不可欠となっており、全数検査の実施が困難になったり、検査工程がボトルネックになったりする課題が存在していた