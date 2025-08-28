フジクラ＝６連騰と戻り足鮮明。通信インフラに必須の部材である光ファイバーや光コネクターなどの光デバイスを手掛けており、世界的なＡＩデータセンターの建設ラッシュを背景に収益拡大基調を継続している。２５年４～６月期は営業利益が前年同期比６８％増の４１０億８６００万円と絶好調で対通期進捗率は３割近くに達している。注目されたエヌビディア＜NVDA＞の決算は市場予想を上回る好調だ