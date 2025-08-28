俳優の船越英一郎さん（65）が再婚し、第1子が誕生していたことが28日、所属事務所への取材で分かりました。お相手は俳優・歌手でチョークアーティストとしても活躍している松下萌子さん（42）です。事務所の公式サイトによると、松下さんは1982年12月19日生まれの兵庫県出身。1997年に『第7回全日本国民的美少女コンテスト』で、マルチメディア賞を受賞すると、2001年に『夏色』でCDデビューしました。その後、ドラマ『ヤンキー母