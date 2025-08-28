２８日の午前、山形県山辺町で６７歳の男性がダンプトラックの荷台と車体部分に挟まれました。男性は病院に運ばれましたが、その後死亡が確認されました。 【画像】男性が挟まれた現場 警察によりますと、２８日午前８時４５分ごろ、山辺町根際の「山形ピッグファーム」で、「車に人が挟まれている」などと従業員から１１９番通報がありました。 挟まれていたのは山辺町山辺の契約社員・矢作慎司さん（６７）で、救急隊が