ÇÐÍ¥¤Îºæ²í¿Í¤¬¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡ØÊ¿¾ì¤Î·î¡Ù¡Ê11·î14Æü¸ø³«¡Ë¤«¤é¡¢½é²ò¶Ø¤ò´Þ¤à¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú²èÁü¡ÛÃæ³Ø»þÂå¤ËÆó¿Í¾è¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿²óÁÛ¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¸¶ºî¤Ï¡¢Ä«ÁÒ¤«¤¹¤ß¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¾®Àâ¡Ê¸÷Ê¸¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë¡£35Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤·¤¿Ãæ³Ø»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸Æ±»Î¤¬¡¢ºÆ¤Ó¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯¡¢ÀÚ¤Ê¤¯¤â¥ê¥¢¥ë¤Ê¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¡£ºæ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ºÊ¤ÈÊÌ¤ì¡¢ÃÏ¸µ¤ËÌá¤Ã¤Æ°õºþ²ñ¼Ò¤ËºÆ½¢¿¦¤·¡¢¿µ¤Þ¤·¤¯Ê¿²º¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦ÀÄÅÖ·ò¾­