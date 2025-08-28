日本人の3人に1人が該当する高血圧。その予防や治療のための指針である、日本高血圧学会によるガイドラインが6年ぶりに改訂され、8月29日に発行される。それに合わせて、CureApp(キュア・アップ)によるメディアセミナーが都内で25日に開催され、同学会理事長の苅尾七臣氏、ガイドライン作成委員長の大屋祐輔氏などにより、改訂のポイントが概説された。従来は年齢などによって分けられていた降圧目標は、「診察室血圧で130/80mmHg