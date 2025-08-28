アイリスグループのアイリスフーズは8月28日、同社鳥栖工場（佐賀県鳥栖市）で生産しているパックごはん「低温製法米のおいしいごはん」の自主回収を発表した。一部商品で、ふたフィルムの溶着強度が不足している可能性があることが判明したという。健康被害の報告はないものの、万全を期すため自主回収を決めた。対象製品は、賞味期限が「2026年5月」、生産日「BB」、製造所記号「IO」とパッケージに記載のあるもの。回収専用フォ