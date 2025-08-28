ネスレ日本は8月19日より、コーヒーを飲んでから短い仮眠(昼寝)を行う「コーヒーナップ」を提案するイベント「ネスカフェ 睡眠カフェ×TOTONEでコーヒーナップ」を、「ネスカフェ 睡眠カフェ in 原宿」(東京都渋谷区)で開催している。ネスカフェ 睡眠カフェ×TOTONEでコーヒーナップ睡眠不足は、日中に眠気を引き起こし、注意力や作業効率を低下させる要因となり、知らず知らずのうちに生産性を損なうことに繋がる。こうした課題に