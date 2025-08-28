¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î¥Çー¥Ö¡¦¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤Ï27Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡Ë¡¢±¦¸ª¤Î¥¤¥ó¥Ô¥ó¥¸¥á¥ó¥È¾É¸õ·²¤ÇÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡ÊIL¡ËÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Ë¸ÀµÚ¡£Á°Æü3ÅÙÌÜ¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥êÅÐÈÄ¤ò½ª¤¨¤¿±¦ÏÓ¤ò½ä¤ê¡¢º£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£ ¢£¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¡ÖËÜ³ÊÅª¤ÊµÄÏÀ¤ò¹Ô¤¦¡× º´¡¹ÌÚ¤Ï26Æü¡ÊÆ±27Æü¡Ë¡¢»±²¼3A¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£ー¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥á¥ó¥Õ¥£¥¹Àï¤ËÀèÈ¯¡£3²ó2¡¿3¤ò75µå¡¢5°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¡¢2»Íµå4»°¿¶¤Ç½ª¤¨¤¿¡£