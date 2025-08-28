NTT Sports XとNTTドコモビジネス（旧 NTTコミュニケーションズ）は8月28日、NTT Sports Xが運営するラグビークラブ「浦安D-Rocks」のJAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2024-25シーズンにおけるホストゲーム全9試合において、試合開催に伴って発生する二酸化炭素をオフセットする「カーボンオフセット試合」の取り組みを実施したことを発表した。取り組みの全体像.