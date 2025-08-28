■I．米国株式市場●1．NYダウの推移1）8/26、NYダウ＋135ドル高、45,418ドル2）8/27、NYダウ＋147ドル高、45,565ドル【前回は】相場展望8月26日号米国株: FRB議長の利下げ示唆あるも、利下げは時期尚早日本株: (1) FRB利下げと、(2) エヌビディア決算には「用心深く」対処を●2．米国株：トランプ氏のFRB金利低下圧力は、金利上昇と財政赤字増大につながる1）クックFRB理事の解任問題は、（1）FRBの独立性（2）米国の