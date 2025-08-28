2026年夏にJRグループ6社と熊本県、観光関係者が連携した国内最大規模の観光キャンペーン「熊本デスティネーションキャンペーン」が、熊本で開催されます。 熊本の魅力を全国に発信し、観光客誘致を目的に、27日、全国宣伝販売促進会議が開かれました。2026年7月1日から9月30日までです。