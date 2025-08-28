Fujitakaは8月27日、「喫煙スペースの有無が飲食店やホテルの集客に与える影響」に関する調査結果を発表した。調査は2025年8月8日〜8月9日、飲食店やホテルを月1回以上利用する20代〜60代の男女330名を対象にインターネットで行われた。○喫煙スペースの有無が利用意向にどの程度影響するか「喫煙スペースの有無は、飲食店やホテルの利用意向にどの程度影響するか」を尋ねる設問への回答では、1位が「大きく影響する」で22.7%、2位