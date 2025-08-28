マウスコンピューターは8月21日、一般向けブランド「mouse」シリーズにおいて、ミニタワー型デスクトップPCとして、新筐体を採用したMHシリーズ最新モデルを発売すると発表した。新筐体は無駄を削ぎ落としたシンプルかつ洗練された外観となり、生活空間やオフィスに調和しやすいデザイン性を実現。mouse MHシリーズ○「mouse」MHシリーズの特徴同シリーズはフロントパネルのサイドラインLEDには間接照明を採用し、柔らかく自然な光