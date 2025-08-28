希少金属を含む金属やプラスチックなどの資源循環を加速させるため、政府は廃棄物の高度なリサイクルが可能な拠点の整備に向け、来年度に実証事業を行う方針を固めた。経済安全保障の観点から、リサイクルされずに国外流出するなどしていた資源を国内で再利用する仕組みの構築を目指す。環境省によると２０２３年、国内で発生した鉄スクラップは総量の約２割にあたる約６９０万トンが再利用されずに海外へ輸出された。廃プラの