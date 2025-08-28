◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―阪神（２８日・横浜）阪神・湯浅京己投手が、１軍に合流した。「こういう機会をいただいて、しっかりいい調整ができた。任された場面で自分の仕事ができるように頑張りたい」と表情を引き締めた。国指定の難病「胸椎黄色靱帯（じんたい）骨化症」から復帰した今季は、３３試合に登板して１９ホールドを記録し、防御率２・１５。８月１７日に出場選手登録を抹消され、ファームで調整を続けてい