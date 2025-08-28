コメダは9月3日、"お月見祭"と題し、「お月見フルムーンバーガー」(770円〜840円)を中心に、「栗」を使用したデザートやドリンクなど、7つの季節限定商品を全国のコメダ珈琲店(一部店舗を除く)で発売する。お月見祭○「お月見フルムーンバーガー」が今年も登場昨年好評だったお月見フルムーンバーガーが再登場する。大きなバンズに、月に見立てたとろ〜りエッグオムレツとチーズ、ジューシーなハンバーグ、レタスを挟んだ一品。ト