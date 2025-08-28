◆第３９回セントウルＳ・Ｇ２（９月７日、阪神競馬場・芝１２００メートル）１週前追い切り＝８月２８日、美浦トレセン２３年スワンＳ以来の重賞２勝目を狙うウイングレイテスト（牡８歳、美浦・畠山吉宏厩舎、父スクリーンヒーロー）は、主戦の松岡正海騎手を背に、Ｗコースで前の僚馬２頭を目標にする形。スムーズな脚さばきで最後の直線に向くと、ワンダーレイザー（３歳未勝利）と併せ馬の格好となり、余力たっぷりに８１秒