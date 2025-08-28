女優の吉瀬美智子（50）が28日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。娘たちに伝えていることを明かした。吉瀬は10年に10歳上の実業家男性と結婚、2人の女の子をもうけたが、21年に離婚してシングルマザーになった。娘は12歳と8歳になったとし、子育て術として「ママはシングルだからお手伝いしてくれないと大変！そんなに長生きできないわよ」と伝えているとした。MCの「ハライチ」岩井勇気