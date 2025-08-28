猫YouTubeチャンネル「もちまる日記」が2025年8月27日に動画を公開し、保護した猫が体調不良になったことを報告した。「幸せそうに甘えてたけど...」「もちまる日記」は、スコティッシュフォールドの「もちまる」と「はなまる」と、飼い主の「下僕」さんによるチャンネル。一方、4日に公開した動画の中で、怪我をした野良猫のレスキューを依頼され、一時的に自宅で保護していることを明かしていた。しかし、27日にもちまる日記は「