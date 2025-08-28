米国で５度目の防衛に成功したプロボクシングＷＢＯ女子世界スーパーフライ級（５２・１キロ以下）王者・昼田瑞希（２９）＝三迫＝が２８日、東京・練馬区の所属ジムで帰国報告会見を行った。昼田は今月１５日（日本時間１６日）、米カリフォルニア州チュマッシュ・カジノ・リゾートで同級８位ナオミ・カルデナス（２６）＝メキシコ＝を３―０の判定で下し、５度目の防衛に成功。その後、現地で休養したあと、２４日に帰国した