上間菓子店は9月8日、「スッパイマンちいかわ一番」(希望小売価格200円)をちいかわらんど、ちいかわマーケット、一部コンビニエンスストア、量販店、上間商店(本社・豊崎工場直営店)、スッパイマンショップ(国際通り店・美浜店)で発売する(いずれも一部店舗を除く)。「スッパイマンちいかわ一番」(希望小売価格200円)同商品は、ちいかわ・ハチワレ・うさぎがスッパイマンのコスチュームに身を包み、弾けるスッパさを表現したスペシ