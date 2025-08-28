日本サッカー協会は２８日、９月の米国遠征に臨む日本代表２５人を発表した。主力の主将・遠藤や、三笘、久保、鈴木彩らが順当に選ばれた。守田（スポルティング）ら負傷者が相次ぐ中、７月の東アジアＥ―１選手権で活躍した安藤や、荒木がメンバー入りを果たした。森保監督は「（２０２６年ワールドカップ）本番の地で試合ができることを楽しみにしている。勝利を目指し、最高の準備をしてベストを尽くしたい」と語った。日本は