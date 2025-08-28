バスケットボールのBリーグは28日、米プロNBA下部Gリーグの選抜チーム「Gリーグ・ユナイテッド」との国際親善試合を開催すると発表した。9月12日にオープンハウスアリーナ太田（群馬県太田市）で1部（B1）の群馬と、13日にトヨタアリーナ東京（東京都江東区）でA東京と対戦する。NBAと提携を結んでいるBリーグは、7月に選抜チーム「Bリーグ・ユナイテッド」を米国に派遣。NBAの若手主体のチームと練習試合を行った。