【ミュンヘン共同】欧州自動車工業会が28日発表した7月の欧州連合（EU）各国の乗用車新車登録台数は、前年同月比7.4％増の91万4680台だった。中国の電気自動車（EV）大手、比亜迪（BYD）が新たに統計に加わり、前年同月比で約3.1倍の9698台と躍進ぶりが明らかになった。米EV大手テスラはイーロン・マスク最高経営責任者（CEO）の政治姿勢に反発する不買運動で42.4％減の6600台と不振が続いた。日本勢は明暗が分かれた。トヨ