千葉県庁を訪れ、熊谷俊人知事（右）に洋上風力発電所建設計画からの撤退を陳謝した三菱商事の中西勝也社長＝28日午前秋田、千葉両県沖の3海域で進めてきた洋上風力発電所の建設計画から撤退すると発表した三菱商事の中西勝也社長が28日、千葉県庁を訪れ、熊谷俊人知事に「地域の期待を裏切り申し訳ない」と陳謝した。熊谷氏は「振り回された形になった。撤退という結論だけでは済まされない」と強調。今後も地元に対し責任を果