損害保険大手3社は28日、物価高や自然災害による支払い増などで、自動車保険の保険料を2026年1月から引き上げる方針を明らかにしました。損害保険ジャパンはおよそ7．5％、あいおいニッセイ同和損害保険は、6％程度、三井住友海上火災保険は7％の引き上げで、それぞれ引き上げ幅は過去最大となります。また、東京海上日動火災保険は今年10月からおよそ8．5％引き上げることをすでに明らかにしています。4社はことし1月にも自動車保