お笑いコンビ・ウーマンラッシュアワーの村本大輔さん（44）が28日までにインスタグラム・Xを更新し、猛毒を持つクラゲ「カツオノエボシ」に刺されたことを報告した。上半身に痛々しい傷跡の残る村本さんを心配する声がネット上で多く上がっている。【写真】「痛そう…！」上半身ミミズ腫れになった村本大輔さん村本さんは、Xで「お盆過ぎた海で泳いだらカツオノエボシとかいう美しい化け物にハグされて救急車で運ばれた」とクラゲ