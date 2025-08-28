眺めているだけで、さわやかな緑色に癒される抹茶スイーツ。今回は、料理研究家・ムラヨシ マサユキさんの『抹茶ババロア』レシピをご紹介します。ほろ苦さとやさしい甘みが重なり、ひと口ごとに上品な余韻が広がりますよ。贅沢な口どけを、ぜひお楽しみください。『抹茶ババロア』のレシピ材料（容量80mlのゼリー型6個分）抹茶……5g グラニュー糖……50g 湯……50ml 卵黄……1個分 牛乳（なければ水）……大さじ2 生クリーム……